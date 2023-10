«Ladies of the '80s: A Divas Christmas» angekündigt

US-Fernsehen

Der Sender Lifetime hat ein Special mit hochkarätigen Gästen arrangiert.

Die Feiertage haben gerade eine Divenbehandlung bekommen! Der Sender kündigte heute den Filman, der den Höhepunkt der Lifetime-Weihnachtsserie «It's a Wonderful Lifetime» mit den legendären Schauspielerinnen Loni Anderson («WKRP in Cincinnati»), Morgan Fairchild («Falcon Crest»), Linda Gray («Dallas»), Donna Mills («Knots Landing») und Nicollette Sheridan («Knots Landing») bildet. Der Film wurde Anfang des Jahres gedreht und handelt von fünf Seifenopern-Diven, die sich auf eine Reunion-Show vorbereiten und in der Weihnachtszeit Amor spielen, um ihren Regisseur und ihren Produzenten zusammenzubringen, während sie alle die Bedeutung von wahrer Weihnachtsstimmung erfahren. In dem Film spielen auch die Newcomer Travis Burns und Taylor Ann Thompson mit. Christopher Atkins, Patrika Darbo, Alec Mapa und Donna Mills' echte Tochter, Chloe Mills, spielen ebenfalls mit.«In Ladies of the '80s: A Divas Christmas» treffen sich fünf glamouröse Seifenopern-Darstellerinnen wieder, um gemeinsam die letzte Weihnachtsfolge ihrer langjährigen Seifenoper zu drehen. Der Produzent Alex (Travis Burns) und die Regisseurin Nell (Taylor Ann Thompson), die zufälligerweise alte College-Freundinnen sind, tun ihr Bestes, um die Dinge am Laufen zu halten, aber als die Damen zusammenkommen, kommen alte Rivalitäten wieder zum Vorschein, die die ganze Produktion zu zerreißen drohen.Als die Show wegen des berühmten Diva-Verhaltens der Damen beinahe abgesagt wird, bevor sie überhaupt begonnen hat, stimmen sie widerwillig zu, ihre Differenzen und Geheimnisse aus der Vergangenheit beiseite zu legen und so zu tun, als ob sie sich alle noch lieben würden. Als es zwischen Alex und Nell wieder funkt, wollen die Damen unbedingt Amor spielen und verschwören sich, um das Paar zusammenzubringen. Dabei entdecken die Diven auch, dass die Liebe zwischen ihnen allen noch sehr stark ist.