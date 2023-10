NDR holt dritte «HPI»-Staffel nach Deutschland

TV-News

Morgane Alvaro geht in Frankreich wieder auf Ermittlerjagd. Das Format ist ein Quotenknüller bei den Franzosen.

Im Durchschnitt verfolgten 7,4 Millionen Menschen ab drei Jahren am Donnerstagabend die französische Erfolgsseriedes Senders TF1, das in Belgien 0,55 Millionen Menschen zu La Une lockte. Ab dem 3. November 2023 stellt das Erste die acht neuen Geschichten in die Mediathek, Der Norddeutsche Rundfunk setzt ab Donnerstag, den 2. November, um 22.00 Uhr auf den neuen Stoff, der hierzulande unter dem Titelläuft.Nun sind Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), die ehemalige Putzfrau mit einem IQ von 160, und Karadec (Mehdi Nebbou), Hauptmann der örtlichen Polizeibrigade, endlich zurück. Zusammen mit dem Team der Mordkommission in Lille, Celine (Marie Denardnaud), Gilles (Bruno Sanches) und Daphné (Berangere Mc Neese), lösen sie die ungewöhnlichsten und skurrilsten Fälle. Kein Mörder bleibt hier unentdeckt – auch, wenn die Ermittlungsmethoden wieder einmal mehr als ungewöhnlich sind. Zum Anfang der neuen acht Folgen muss sich Morgane wieder mit ihrer zerrütteten Familie auseinandersetzen. Dem Haus, das auseinanderfällt und ihrem Vater, der fest entschlossen ist, in ihr Leben zurückzukehren: Serge Alvaro. Ein genialer Intrigant, der so hochintelligent ist wie sie und auf die schiefe Bahn geraten ist.Der Norddeutsche Rundfunk fesselte 0,62 Millionen Zuschauer mit der ersten Staffel, die am 1. November nachts im NDR Fernsehen wiederholt wird. Die zweite Staffel unterhielt 0,62 Millionen Menschen. Diese acht Geschichten werden aktuell neu ausgestrahlt und stehen in der Mediathek zur Verfügung.Los geht es mit der Folge „Spiegel-Symmetrie“, in der Morgane wieder als Putzhilfe arbeitet, diesmal aber in Privathaushalten, konkret bei Emilie. Doch Emilie beschuldigt Morgane, sie zu stalken, worauf - hin Morgane den Job hinschmeißt. Dann erfährt sie den Grund für Emilies Paranoia und geht dem nach. Als sie bei einem späteren Besuch nur Emilies Mann antrifft und sich sicher ist, dass dieser sie anlügt, geht sie vom Schlimmsten aus: Der Mann muss Emilie umgebracht haben, zumal auch seine erste Frau bereits unter merkwürdigen Umständen verstorben ist. Auf der Wache wird Morgane zwischenzeitlich sehr vermisst. Der neue Kollege Timothée kann sie nicht so recht ersetzen. Der Einzige, der noch Kontakt zu Morgane hat, ist Gilles.