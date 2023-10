Neuer «Kommissar Dupin»-Film in der Mache

TV-News

In seinem zwölften Fall kommt Dupin schicksalhaften Geheimnissen auf die Spur.

Der bislang letzte-Film „Bretonisch Nächte“ erreichte im April 2023 5,87 Millionen Zuschauer und markierte 22,2 Prozent Marktanteil am Donnerstagabend. Das Erste wird auch weiterhin auf die in Frankreich angesiedelte Krimi-Reihe setzen und dreht aktuell den zwölften 90-Minüter, der den Titel „Bretonischer Ruhm“ trägt. Die Dreharbeiten Concarneau, Pornic, Névez, Sainte-Marine, Trévignon und Riec-sur-Bélon neigen sich bereits dem Ende entgegen und werden am Montag, 9. Oktober 2023, abgeschlossen.Holger Haase inszeniert „Bretonischer Ruhm“ nach einem Drehbuch von Eckhard Vollmar. Neben Pasquale Aleardi, der Georges Dupin spielt, sind Christina Hecke als seine Ehefrau Claire, Jan Georg Schütte als gerade genesener Inspektor Kadeg und Gisa Flake als unverwüstliche Polizistin Nevou zu sehen. Außerdem agieren Birte Hanusrichter als Claires Studienfreundin und Weingutbesitzerin sowie Jürgen Heinrich als Verwalter der Domaine vor der Kamera von Tobias Schmidt. In weiteren Nebenrollen treten Max Volkert Martens, Luisa Binger, Josef Heynert und Franziska Wulf auf. Seitens filmpool fiction fungieren Iris Kiefer und Mathias Lösel als Produzenten.Zum Inhalt: Kommissar Dupin (Aleardi) und Claire (Hecke) wollen ihre Flitterwochen an der Loire verbringen, im traumhaften Pays de Retz. Im berühmten Weinanbaugebiet des Muscadet wollen sie ein paar Tage auf dem Château von Cécile Katell (Hanusrichter), einer alten Freundin von Claire, genießen. Doch kaum angekommen, wird deren Mann Brian (Markus Frank) im Keller des Châteaus ermordet aufgefunden. Dupin möchte den Fall eigentlich lieber seinem Inspektor Kadeg (Schütte) und Polizistin Nevou (Flake) auftragen, doch Claire überredet ihn, den Mord selbst aufzuklären, um ihre Freundin zu entlasten. Schnell stößt Dupin dabei auf ein undurchschaubares, schicksalhaftes Geflecht der Menschen auf dem Weingut, die alle ihre eigenen Interessen verfolgen - darunter der verschwiegene Gutsverwalter Jules Marchand (Heinrich) sowie die junge Winzerin Emily (Binger) und ihr Verlobter Alain (Heynert).