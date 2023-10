«Ein Engel auf Erden» startet bei Sat.1 Gold

TV-News

Die Fernsehserie aus dem Jahr 1984 löst «Wer ist hier der Boss?» ab.

Schichtwechsel bei Sat.1 Gold: «Wer ist hier der Boss?» verabschiedet sich am Freitag, den 20. Oktober 2023, bei Sat.1 Gold . Am Montag steht die Wiederholung vonan. Die erste Staffel umfasst 25 Geschichten und ist werktags um 12.20 Uhr zu sehen. Engel Jonathan ist in himmlischer Mission auf der Erde unterwegs. In Gottes Auftrag soll er Menschen in schweren Zeiten beistehen und Kriminelle auf den rechten Weg zurückführen. Unterstützt wird er dabei von seinem Erdenfreund Mark Gordon.Im Anschluss wird noch einmal «Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft» ausgestrahlt, ehe die Serie einen Tag darauf durchersetzt wird. Los geht es mit der Folge „Der Tote im Beichtstuhl (Teil 1)“. In dem Format aus dem Jahr 1989 spielen Tom Bosley, Tracy Nelson und Mary Wickes die Hauptrollen. Paramount Television hat das Format produziert.Pfarrer Dowling hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen – und für deren dunkle Seiten. Denn der Geistliche hat eine Schwäche für Kriminalfälle. Unterstützung bekommt er von der Gemeindeschwester Stephanie. Sie war ein Straßenkind, bevor der Pfarrer sie aufnahm. Ob als verdeckte Ermittlerin oder als Bardame, die Nonne ist in jeder Verkleidung ein göttliches Werkzeug. Der Pfarrer und die Nonne – ein wahrlich "gesegnetes Team".