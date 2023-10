«Was wir fürchten» läuft an Halloween

TV-News

Am Reformationstag strahlt ZDFneo alle Folgen aus. In der Mediathek ist die Serie schon vorab zu sehen.

Am Freitag, den 20. Oktober 2023, stellt das ZDF alle Folgen der sechsteiligen Horror-Seriein die Mediathek, die am Dienstag, den 31. Oktober, um 22.20 Uhr auch bei ZDFneo zu sehen ist. Im Mittelpunkt der Serie stehen Marie Leuenberger und Mina-Giselle Rüffer. Bavaria Fiction hat das Format im vergangenen Jahr realisiert.Judith Angerbauer war als Headwriterin unterwegs, Torsten Lenkheit schrieb die Folgen eins und zwei, Daniel Rübsesam die Geschichten aus Folge eins und sechs. Daniel Rübesam führte auch Regie. In «Was wir fürchten» sind Lisa und ihre Mutter Franka gerade erst in den Schwarzwald gezogen. Bei der Gedenkfeier zu einem Amoklauf, der ein Jahr zuvor an Lisas neuer Schule stattgefunden hat, werden sie Zeuginnen eines Selbstmords. Während Franka als neue Polizeichefin dazu ermittelt, wird Lisa von unheimlichen Erscheinungen heimgesucht. Die Ermittlungen fördern ungelöste Fragen zum Amoklauf zutage. Zudem stößt Franka auf starken Widerstand im Dorf. Doch Lisa scheint der Wahrheit auf unkonventionelle Weise näher zu kommen: Das Reich der Toten nimmt Kontakt zu ihr auf und will ihr offenbar etwas mitteilen.„Ich hatte schon immer eine große Affinität zum Genrefilm, aber nach meinem Filmstudium auch schnell gemerkt, dass insbesondere das Horrorgenre im deutschen Fernsehen bislang eher eine Seltenheit ist. Umso mehr habe ich mich gefreut, gemeinsam mit Torsten Lenkeit in die Entwicklung dieses wirklich spannenden Projekts zu starten“, so Daniel Rübesam.