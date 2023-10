«The Hunting Wives» gehen in Serie

US-Fernsehen

Rebecca Cutter hat die sechs Drehbücher geschrieben, die nun verfilmt werden.

Starz hat grünes Licht für acht Episoden der Dramaseriegegeben, einem fesselnden, spannenden Thriller mit unvergesslichen Frauenfiguren im Mittelpunkt. Basierend auf dem Roman von May Cobb, die auch als ausführende Produzentin fungieren wird, erzählt «The Hunting Wives» die Geschichte von Sophie O'Neil und dem Umzug ihrer Familie von der Ostküste in den tiefroten Osten von Texas, wo sie dem unwiderstehlichen Charme der Gesellschaftsdame Margo Banks erliegt – und ihr Leben von Obsession, Verführung und Mord bestimmt wird.«The Hunting Wives» wird von Rebecca Cutter («Hightown»), die das Drehbuch schrieb und als Showrunner fungieren wird, und Erwin Stoff («The Serpent Queen») für 3 Arts Entertainment produziert.„«The Hunting Wives» ist ein saftiger, spannender und schwüler Thrill-Ride", so Kathryn Busby, President of Original Programming bei STARZ. "Wir freuen uns, weiterhin mit Rebecca und Erwin an dieser treibenden Serie zu arbeiten, die das STARZ-Angebot an kantigen, auf Frauen ausgerichteten Premium-Inhalten perfekt ergänzt."