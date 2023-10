Jenna Boyd wird Senior Vice President

Köpfe

Bei den Disney-Produktionen soll die Frau künftig Marken verantworten.

Jenna Boyd, eine erfahrene Führungskraft im Bereich Kinder- und Familienunterhaltung, wurde zum Senior Vice President of Development bei Disney Branded Television (DBT) ernannt. Dies gab Charlie Andrews, Executive Vice President, Live Action and Unscripted, Disney Branded Television, heute bekannt, an den sie berichten wird. In ihrer neuen Funktion wird Boyd das Entwicklungsteam für Drehbuchserien leiten und die Produktion von Drehbuchserien für Disney+ und den Disney Channel kreativ überwachen, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau der Multicam-Strategie von DBT und den globalen Disney+-Marken liegt."Wir freuen uns sehr, Jenna bei Disney Branded Television willkommen zu heißen und sind froh, sie im Team zu haben", so Andrews. "Sie ist eine leidenschaftliche und fähige Führungskraft mit einer enormen Vision und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Erfolgsserien für Kinder, Teenager und Familien. Ihr umfangreiches Fachwissen bei der Entwicklung von Erfolgsserien wird uns dabei helfen, große, faszinierende Welten und neue Serien mit der Comedy, der Musik und der Magie von Disney zu schaffen, die unser Publikum so liebt.""Disney Branded Television hat ein starkes Erbe, indem es einige der kultigsten Kinderserien aller Zeiten geschaffen hat, und ich fühle mich geehrt, Teil dieses Erbes zu werden und Generationen von Kindern und Familien Freude zu bereiten", sagte Boyd. "Ich freue mich darauf, mit Charlie und dem herausragenden Kreativteam unter der Leitung von Ayo Davis zusammenzuarbeiten, während wir unser Angebot an innovativen Serien weiter ausbauen, die dazu beitragen, lebenslange Disney-Fans zu schaffen".