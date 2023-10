«Wicked City» debütiert Mitte Oktober

US-Fernsehen

ALLBLK hat den ersten Trailer der Serie veröffentlicht.

Der Streaming-Dienst für schwarzes Fernsehen von AMC Networks, ALLBLK, hat den Trailer für die zweite Staffel des übernatürlichen Dramasveröffentlicht. Die achtteilige Serie hat am Donnerstag, den 19. Oktober, Premiere und wird jeden Donnerstag mit neuen Folgen exklusiv auf ALLBLK ausgestrahlt.In der ersten Staffel folgten die Zuschauer einem Zirkel schwarzer Hexen, die ihre übernatürlichen Kräfte zu neuen Höhen trieben, nachdem sie dunkle Geheimnisse aufgedeckt und versehentlich die Welt des Verbotenen betreten hatten. In dieser Staffel, drei Monate nachdem es ihnen nicht gelungen war, einen magischen Sklavenhändler namens The Handler (Karon Joseph Riley, «Ambitions») aufzuhalten, findet sich der Hexenzirkel von Atlanta gebrochen und getrennt wieder. Jordan (Shaquita Smith, «The Couch») – die jetzt das Mystic Haven leitet – und Angela (Chantal Maurice, «P-Valley») versuchen erfolglos, Sherise (Chanel Mack, «The Harder They Fall») zu finden, die von The Handler gefangen gehalten wird. Mona (Mercedez McDowell, «The Resident») ist weggezogen, und Camille (Taylor Polidore, «Snowfall») wird von ihrer leiblichen Mutter Claudette (Rhonda Redette Morman, «Hush») in ein ständiges Versteck gesteckt. Ohne das Wissen des Hexenzirkels sind Tabitha (Vanessa Bell Calloway, «Shameless») und Caden (Malika Blessings, «The Perfect Man») in einem Albtraum gefangen, während Claudette Rache übt. In der Zwischenzeit ist Sherise gezwungen, die Befehle des Handlers in seinem hochklassigen magischen Supper Club "Obsidian Dream" auszuführen.Zur weiteren Besetzung gehören Reality-Star Yandy Smith («Love and Hip Hop Atlanta»), Gary Anthony Sturgis («Diary of a Mad Black Woman»), Samantha James («Black and Blue»), Kamilah Meek («Young Rock»), Kurtis D. Glenn («The Assistant 3»), Clover J. Adams («Taylor's Diary»), Maurice P. Kerry («Atlanta»), Krystal Monique Mosley («Dhoom 3»), Michael Silberblatt («Hawkeye»), India Marie Cross («It Wasn't Me»), Marco Reese Maldonado («A Killer Romance»), Carrie Anne Hunt («Magic Mike XXL»), Michael M. Jones («P. Valley») und Sasha McKoon.