4. Staffel: ZDF will mehr «Doktor Ballouz»

Noch vor der Premiere der dritten Staffel hat das ZDF die Arztserie für eine vierte Staffel verlängert. Derzeit entstehen gleich acht Folgen.

Merab Ninidze bleibt als Dr. Armin Ballouz weiterhin auf Sendung. Damit ist nicht nur die kommende dritte Staffel gemeint, die ab dem 26. Oktober immer in Doppelfolgen im ZDF ausgestrahlt wird, sondern auch eine vierte Runde, die der Mainzer Sender nun bestätigt hat. Die neue Staffel wird demnach bereits gedreht, geplant sind gleich acht neue Folgen. Das entspricht einer Erhöhung der Episodenzahl, nachdem die ersten drei Staffeln jeweils sechs Folgen umfassten. Die Dreharbeiten finden in Berlin und der Uckermark statt.In der Uckermark-Klinik beginnt eine neue ärztliche Direktorin, Dr. Angela Saad, die von Victoria Mayer verkörpert wird, mit der Aufgabe, das Krankenhaus zu sanieren – oder zu schließen. Um Kosten zu sparen, soll zuerst die Wäscherei outgesourct werden, die Ballouz' Partnerin Eva (Helene Grass) leitet. Nicht nur das bringt Ballouz gegen die neue Direktorin auf. Während Dr. Mark Schilling (Daniel Fritz) mit gesundheitlichen Problemen kämpft und er seine Beziehung mit Dr. Barbara Forster (Julia Richter) aufarbeiten will, findet diese im ärztlichen Assistenten Tom Renner (Stefan König) eine neue Liebe – doch steht schon bald in einem Loyalitätskonflikt. Schwester Carla (Haley Louise Jones) wiederum versucht sich endlich aus ihrer von Gewalt geprägten Beziehung zu lösen. Als Pfleger Vincent (Vincent Krüger) in guter Absicht eingreift, ahnt er nicht, was er damit auslöst. Nur Schwester Beate (Caroline Scholze) ist glücklich, als sie den attraktiven David (Benjamin Piwko) kennenlernt – bis sich herausstellt, dass er ein kommunikatives Handicap hat.In weiteren Rollen spielen unter anderem auch David Ali Rashed, Kate Malchanova, Berit Vander und Barbara Philipp. Regie führen Peter Ladkani, Florian Gottschick und Andreas Menck nach Drehbüchern, die Headautorin Conni Lubek gemeinsam mit Silja Clemens, Catrin Lüth und Ruth Rehmet geschrieben hat. X Filme ist erneut mit der Produktion beauftragt worden, Uwe Urbas fungiert als Produzent.