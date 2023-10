RTLup erbt «Die Retourenprofis»

TV-News

Die einstige RTL-Nachmittagssendung wird künftig im Vormittagsprogramm des Spartensenders zu sehen sein. Geplant sind 75 neue Folgen.

RTL hatte zwischen November 2021 und Oktober 2022 einen durchaus langen Atem bewiesen und das Nachmittagsformattrotz chronisch schwacher Einschaltquoten fast elf Monate auf Sendung gelassen. Mit den Gerichtsshows von Barbara Salesch und Ulrich Wetzel hat man inzwischen aber eine erfolgreichere Programmfarbe gefunden, sodass für die Doku-Soap kein Platz mehr im Programm bleibt. Ganz von der EndemlolShine-Germany-Produktion trennen möchte sich der Kölner Sender aber nicht, weswegen das große RTL «Die Retourenprofis» an den kleinen Spartensender RTLup abgibt.Dort wird aus der Nachmittagssendung eine Vormittagsshow, denn RTLup zeigt ab dem 30. Oktober immer werktags ab 9:50 Uhr jeweils zwei neue Folgen. Geplant sind insgesamt 75 neue Ausgaben, in denen um ein immer wichtiger werdendes Phänomen auf dem Verkaufsmarkt geht, das im rapide gestiegenen Online-Handel seinen Ursprung hat. Allein in Deutschland gehen jährlich rund 500 Millionen verkaufte Artikel wieder zurück an die Verkäufer. Diese Retourenware ist Gegenstand der Sendung, denn sie kann echtes Händlergold werden. Bei «Die Retourenprofis» liefern sich verschiedene Händler beim Weiterverkauf der Rückläufer einen unterhaltsamen Wettstreit.In der ersten neuen Folge wird es tierisch: Kay und Manja begrüßen Hund Fusel in ihrer Familie und ersteigern eine Palette, die zu ihrem neuen flauschigen Freund passt. Christoph und Carina besuchen einen Kindergarten, um ihre Artikel loszuwerden und Alwin und Dima wagen sich in neue Gefilde: Sie unterziehen sich einer Beautybehandlung.