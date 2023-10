CBC und Max beenden «Sort of»

US-Fernsehen

Nach der kommenden dritten Runde ist die Serie vorbei.

Bilal Baig und Fab Filippo, Co-Schöpfer, ausführende Produzenten und Showrunner – Baig ist auch der Hauptdarsteller – der Peabody-gekrönten CBC- und Max-Original-Comedy, gaben bekannt, dass die kommende dritte Staffel die letzte Staffel der Serie sein wird. Die letzte Staffel mit acht Episoden wird in Kanada ab Freitag, dem 17. November, auf dem kostenlosen Streamingdienst CBC Gem ihre Weltpremiere feiern (zwei Episoden werden pro Woche verfügbar sein), das Serienfinale ist für Freitag, den 8. Dezember, geplant.„Wir wissen, wie viel die Serie vielen von Ihnen bedeutet - sie bedeutet auch uns so viel. Es war ein unglaubliches Privileg, diese Serie in den letzten drei Jahren zu produzieren und dabei mit jedem Einzelnen zusammenzuarbeiten, mit den Darstellern und der Crew, die uns geholfen haben, unsere Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Wir fühlen uns unglaublich glücklich, dass wir eure Liebe, euren Enthusiasmus und eure Leidenschaft für alles, was mit «Sort Of» zu tun hat, erfahren durften, und um ganz ehrlich zu sein, war es eine sehr schwierige Entscheidung, die Show zu beenden“, teilten die Schöpfer mit.Die dritte und letzte Staffel zeigt, wie Sabi Mehboob (Baig) nach dem Tod ihres Vaters mit ihren Gefühlen der Trauer und einem unerwarteten Gefühl der Freiheit fertig wird. Ohne den Zwang, den Erwartungen ihres Vaters gerecht werden zu müssen, sieht sich Sabi mit großen Fragen zu ihrer Identität konfrontiert, was sie zu einigen schwerwiegenden Lebensentscheidungen veranlasst.