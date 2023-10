A24 verfilmt Paris Hiltons Leben

Kino-News

Der frühere Reality-TV-Star darf sich auf eine filmische Umsetzung freuen.

Die Vertriebsfirma A24 hat sich die Rechte an Paris Hiltons neuem Buch „Paris: The Memoir“ gesichert, um diese als Film umsetzen zu können. Nach Informationen des Branchendienstes „Variety“ soll man dafür einen sechsstelligen Betrag gezahlt werden. Bislang sind aber noch keine Autoren und Regisseure an dem Projekt beteiligt.Elle und Dakota Fanning werden mit ihrer Firma Lewellen Pictures produzierten, Paris Hilton ist mit 11:11 Media’s Silvington Manor Entertainment beteiligt. Bruce Gersh wird die Produktion übernehmen. Brittany Kahan Wars von Echo Lake und David Bernad von Middle Child gehören zu den ausführenden Produzenten.Paris Hilton ist Hotelerbin und hat sich eine eigene Marke aufgebaut. Zunächst arbeitete sie als Model, in Deutschland erreichte sie ihren Durchbruch mit der FOX-Show «The Simple Life», in der sie an der Seite von Nicole Richie einen Bauernhof unsicher machte. Insgesamt wurden fünf Staffeln produziert. Nach Flops wie der Spielfilm «House of Wax» wurde es zeitweise still um Hilton.