«CMT Music Awards» angekündigt

Die Veranstaltung kommt wieder aus Texas.

Die2024 werden am Sonntag, den 7. April 2024 live aus dem Moody Center in Austin, Texas auf dem CBS Television Network ausgestrahlt und können auf Paramount+ gestreamt werden (live und auf Abruf für Paramount+ with Showtime-Abonnenten oder auf Abruf für Paramount+-Essential-Abonnenten am Tag nach der Ausstrahlung)*.Jeff Nickler, Senior Vice President der Oak View Group: "Die Oak View Group und das Moody Center fühlen sich geehrt, CMT, CBS und Paramount wieder in Austin begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns darauf, auf dem Erfolg der rekordverdächtigen Veranstaltung vom letzten Jahr aufzubauen und erneut ein ausverkauftes Publikum für die größte Party der Country-Musik zu bewirten."Austins Bürgermeister Kirk Watson: "Die «CMT Music Awards» kommen 2024 zurück nach Austin, und wir könnten nicht begeisterter sein. Als 'Live-Musik-Hauptstadt der Welt' ist Austin kein Fremder, wenn es darum geht, seine pulsierende Musik-Community zu feiern und eine eklektische Bandbreite an musikalischen Talenten zu präsentieren. Wir sind stolz, dass die «CMT Music Awards» nach Austin zurückkehren, und wir können es kaum erwarten, Künstler und Besucher in unserer Stadt willkommen zu heißen."