Spielberg-Epos «Masters of the Air» startet im Januar

US-Fernsehen

Apple TV+ wird den Film Ende Januar ins Programm aufnehmen.

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass das Weltkriegsdramasam Freitag, den 26. Januar 2024, weltweite Premiere feiern wird. «Masters of the Air», das das preisgekrönte Team von Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman, die auch «Band of Brothers» und «The Pacific» produziert haben, wieder zusammenbringt, ist ein actiongeladenes Drama, das die wahre Geschichte einer amerikanischen Bombergruppe im Zweiten Weltkrieg erzählt. Die Serie wird auf Apple TV+ mit zwei Episoden starten, gefolgt von einer neuen Episode jeden Freitag bis zum 15. März 2024.Die Serie wird von Spielberg, Hanks und Goetzman produziert und verfügt über eine hochkarätige Besetzung, angeführt von dem für den Academy Award nominierten Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, dem für den Academy Award nominierten Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook und Ncuti Gatwa.„«Masters of the Air» ist eine Hommage an die tapferen Männer der 8. Luftwaffe, die durch ihren Mut und ihre Brüderlichkeit dazu beigetragen haben, Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg zu besiegen", so der ausführende Produzent Gary Goetzman. "Tom und Steven wollten schon immer das filmisch visualisieren, was unser Autor Don Miller als 'einzigartiges Ereignis in der Geschichte der Kriegsführung' bezeichnet hat. Wir sind begeistert, dass Apple TV+ uns die Möglichkeit gegeben hat, die Bemühungen so vieler talentierter Menschen vor und hinter der Kamera zu vereinen, um diese wichtige Geschichte zu erzählen."Die Miniserie spielt in den idyllischen Feldern und Dörfern Südost-Englands, in den harten Entbehrungen eines deutschen Kriegsgefangenenlagers und schildert eine einzigartige und entscheidende Zeit der Weltgeschichte - eine enorme filmische Leistung. «Masters of the Air» stammt aus den Apple Studios und wird von Spielberg über Amblin Television sowie von Hanks und Goetzman für Playtone produziert. Darryl Frank und Justin Falvey von Amblin Television sind neben Steven Shareshian von Playtone Co-Executive Producer. Orloff ist nicht nur Autor, sondern auch Co-Executive Producer. Graham Yost fungiert ebenfalls als Co-Executive Producer.