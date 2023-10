Peacock dreht «Love Island Games»

US-Fernsehen

Die neue Game-Show wird auf den Fidschi-Inseln produziert. Aurelia Lamprecht vertritt Deutschland.

Die Inselbewohner, die in der ersten Staffel in die Villa einziehen, sind kultige «Love Island»-Singles aus der ganzen Welt, darunter Großbritannien, USA, Australien, Frankreich, Schweden und Deutschland. Peacock hat eine Reihe von weltweiten «Love Island»-Fanlieblingen vorgestellt, die bereit sind, in der neuen Originalserie «Love Island Games», die am Mittwoch, den 1. November mit neuen Folgen an sechs Tagen in der Woche startet, Liebe zu finden.Aus Deutschland hat man Aurelia Lamprecht eingeflogen. Lamprecht wohnt in Frankfurt und ist dort von Beruf Hotelfachangestellte. Sie wurde 2020 durch die beliebte RTLZWEI-Dating-Show «Love Island – heiße Flirts und wahre Liebe» bekannt. Sie ist auch Mitwirkende an der Joyn-Sendung «Good Luck Guys».Ausführende Produzenten der neuen Show sind David George, Adam Sher, Simon Thomas, Andy Cadman, Ben Thursby-Palmer, Claudine Parish, Kate Amarnani und Sophie Bush. ITV Entertainment, einem Unternehmen von ITV America. Die Serie basiert auf einem Format im Besitz von Lifted Entertainment und GroupM Motion Entertainment und wird von ITV Studios vertrieben.