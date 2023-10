Mikael Marcimain dreht «An Honest Life»

International

Die Dreharbeiten haben im schwedischen Lund begonnen.

Netflix hatangekündigt, einen schwedischen Thriller, der auf dem gleichnamigen Roman von Joakim Zander basiert. Der Film wird vom preisgekrönten Regisseur Mikael Marcimain («Blackwater») inszeniert, von Linn Gottfridsson («Comedy Queen») für die Leinwand adaptiert und von Anna Anthony für FLX produziert. Für die Hauptrollen wurden Simon Lööf («Threesome»), Nora Rios («Caliphate») und Peter Andersson («The Millennium Trilogy» verpflichtet.Simon kommt voller Vorfreude in Lund an und ist bereit, sein Leben wirklich zu beginnen; er wird jedoch schnell von der juristischen Fakultät enttäuscht. Bei einem gewalttätigen Protestmarsch lernt er die anarchistische junge Frau Max kennen und verliebt sich in sie. Sie blendet ihn mit einer Welt voller Exzesse, Lügen und großer Risiken – und als er den angerichteten Schaden erkennt, ist es bereits zu spät, um zu entkommen. «An Honest Life» ist ein Thriller über Verrat, Klasse und den Reiz eines Lebens außerhalb des Gesetzes.Regisseur Mikael Marcimain sagt: "Nach einer Reihe von historischen Projekten wollte ich einen zeitgenössischen Film machen, der spannend, sinnlich und voller sozialer Kommentare ist. Joakim Zanders emotionaler, brutaler und düsterer Roman «An Honest Life», ein Coming-of-Age-Thriller, der an einer Universität startet, fühlte sich wie das perfekte Filmmaterial an. Es handelt sich um eine packende, anarchistische Liebesgeschichte mit komplexen Charakteren, die eine klassische, aber dennoch punkrockige Herangehensweise an die Produktion des Films ermöglichen sollte.“