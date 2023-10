Japanische Netflix-Serie hat neue Darsteller

International

Die Serie «The Queen of Villains» soll im kommenden Jahr erscheinen.

Netflix hat bestätigt, dass Karata Erika die Rolle von Nagayo Chigusa und Ayame Goriki die Rolle von Lioness Asuka in der kommenden Serieübernehmen werden, zusammen mit Yuriyan Retriever als Dump Matsumoto. Die Hauptdarstellerinnen hatten diese Woche einen Überraschungsauftritt bei der legendären Veranstaltung zum 40-jährigen Jubiläum der «Crush Gals» in Yokohama, Japan, und feierten ihr Jubiläum, indem sie ihren Hit "Bible Of Fire (Hono no Seisyo)" gemeinsam auf der Bühne performten.«The Queen of Villains» erzählt die unbekannte Geschichte von Dump Matsumoto, einer professionellen Wrestlerin, die mit ihrer kultigen Popularität den Boom des professionellen Frauenwrestlings auslöste und Japan in den 1980er Jahren im Sturm eroberte. Nagayo Chigusa und Lioness Asuka sind die Mitglieder der Crush Gals, eines japanischen Pro-Wrestling-Tag-Team-Duos, das zur Pop-Ikone wurde, indem es das Fernsehen dominierte und das soziale Phänomen mit sich brachte.Chigusa Nagayo ist Teil der Show, die die Hauptdarstellerinnen auf ihre Rollen als Profi-Wrestlerinnen vorbereitete. «The Queen of Villains», geschrieben und produziert von Osamu Suzuki in Zusammenarbeit mit Regisseur Kazuya Shiraishi, wird 2024 auf Netflix erscheinen.