«Knigge & Co.»: ZDF plant neu Sketch-Comedy über (Fehl-)Verhalten

TV-News

Mit dabei sind zahlreiche TV-Größen wie Till Reiners, Jeannine Michaelsen und Peter Lohmeyer.

Das ZDF hat ein neues Sketch-Comedy-Format angekündigt, in dessen Mittelpunkt eine Beratungsfirma in Sachen Verhalten und Fehlverhalten steht. Das titelgebende Familienunternehmenvereint vier Generationen, Gen Z, Millennial, Gen X und Boomer, die entsprechend unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie angemessenes, wertschätzendes Miteinander aussieht. Geplant sind sechs rund 15-minütige Folgen, die allesamt ab Dienstag, 24. Oktober, um 10:00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar sind.In dem Online-Format geht es um brenzlige zwischenmenschliche Situationen, fatale Missverständnisse, Verhaltensregeln und deren peinliche Fehlinterpretation, wie der Sender die Serie beschreibt. Vor der Kamera sind Rolf Berg als Firmengründer Jürgen Knigge, Vanessa Velemir Diaz als Jürgens Enkelin Zoé, Vanessa Rottenburg als Geschäftsführerin Steffi, Alexander Wipprecht als Steffis Kollege Andreas, Zeynep Bozbay als Beraterin Carla sowie Till Reiners als Büronachbar Flo.Das Ensemble ergänzen mit Gastauftritten Gazelle Vollhase, Julia Knörnschild und Peter Lohmeyer. Darüber hinaus haben Moderator, Entertainer und Podcaster Tarik Tesfu, Schauspieler Maximilian Mundt, Moderatorin Jeannine Michaelsen und TikTok-Star The Real Lauri weitere Cameo-Auftritte. Jule Kleinschmidt und Sonni Winkler fungierten als Showrunnerinnen. Bei der Produktion von «Knigge & Co.» kam ein umfassendes Awareness-Konzept zum Einsatz, das gemeinsam mit Act Aware e. V. entwickelt wurde.