Igor Dolgatschew wieder bei «Alles was zählt» dabei

TV-News

Der Schauspieler stand rund sechs Wochen nicht vor der Kamera. Ab dem kommenden Freitag ist Dolgatschew wieder als Deniz Öztürk zu sehen.

Die Fangemeinde der RTL-Soapdarf sich auf die Rückkehr von Igor Dolgatschew freuen, der in der Serie Cheftrainer Deniz Öztürk verkörpert. Der Schauspieler legte eine rund anderthalb-monatige Drehpause ein, sodass Öztürk mehrere Wochen nicht zu sehen war. Ab der Folge 4.301 kehrt Öztürk wieder zurück, die Episode wird am kommenden Freitag, 13. Oktober, um 19:05 Uhr ausgestrahlt.Bei den Öztürks ist so einiges los: Während Deniz in Helsinki seine Eislauf-Masterclass unterrichtet, hat es sich Cousine Miray (Sila Sahin) in seiner Wohnung gemütlich gemacht. Neben ihrem Traum von der großen Karriere ist ihr die Familie genauso wichtig. Sie tröstet ihre Cousine Leyla (Suri Abassi), die erkennen muss, dass Yannick (Dominik Flade) keine Beziehung möchte und auch bei Deniz steht das Gefühlsleben Kopf. Denn als der Cheftrainer nach Essen in seine Wohnung zurückkehrt, ist nur Miray dort und seine große Liebe Imani (Féréba Koné) ausgezogen! Sie kann Deniz seine Affäre nicht verzeihen, doch der gibt nicht auf und will sie zurück. Kann Miray ihm dabei helfen?„Ich finde es gut, dass durch die Rolle Miray die Familie größer wird. Große Familien machen Spaß, sind aber meistens auch chaotisch – auf jeden Fall die Öztürk-Familie und vor allem die Frauen“, so Dolgatschew, der während der Drehpause vor allem Zeit mit seiner eigenen Familie verbrachte. „Ich habe gut geschlafen, gut gegessen und mir keinen Stress gemacht. Und ich habe ein paar Länder bereist mit meiner Familie, aber vor allem haben wir den Alltag miteinander sehr genossen und das war sehr schön“, erzählte der Schauspieler, der seit einigen Wochen wieder vor der Kamera in den «AWZ»-Studios stand.