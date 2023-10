«The Elf on the Shelf: Sweet Showdown» kommt

US-Fernsehen

Mitte November zeigt das Food Network das Weihnachts-Special.

Zum ersten Mal überhaupt bringt Food Network die Tradition vonin eine Weihnachts-Wettbewerbsserie, «Sweet Showdown», die am Sonntag, den 19. November um 20 Uhr ausgestrahlt wird. Der Weihnachtsmann und seine treuen Elfen werden zusammen mit der Hilfe des legendären Kuchenmeisters Duff Goldman sechs Teams von Süßmachern in einem Wettbewerb voller Überraschungen herausfordern. Jede Woche müssen die Teams essbare Kunstwerke kreieren, die die Weihnachtszeit zum Leben erwecken. Nur ein Team wird die Juroren Kardea Brown und Ashley Holt überzeugen und sich das ultimative Weihnachtsgeschenk von 25.000 Dollar und den Titel "The Ambassadors of Confectionery Concoctions" verdienen.„«The Elf on the Shelf: Sweet Showdown» ist anders als alles, was Sie bisher gesehen haben! Jede Folge ist voller erstklassiger Desserts, von denen jedes eine Geschichte über die Pfadfinder-Elfen erzählt. Um zu gewinnen, müssen die Teams mutig sein, Risiken eingehen, ihre weihnachtliche Gesinnung unter Beweis stellen und mit Überraschungen in jedem Dessert, das sie zubereiten, fantasievoll sein", so Goldman.Bei der Premiere betreten die Teams die verzauberte Hütte, und bevor der Wettbewerb beginnt, adoptieren sie ihren ganz persönlichen Pfadfinder-Elf und geben ihm einen Namen. Jeder Elf braucht ein Regal, und so müssen die Teams bei der ersten Herausforderung essbare Regale herstellen, die die Persönlichkeit ihres Pfadfinder-Elfs zum Ausdruck bringen. Die beiden untersten Teams treten im Santa Showdown gegeneinander an, wo sie mit Schneekugeln glänzen müssen, die ihre Lieblingsweihnachtserinnerung hervorheben. Während des gesamten Wettbewerbs müssen die Süßigkeitenmacher essbare Kulissen für Elfen-Selfies, Outfits für eine Elfen-Modenschau, einen neuen essbaren Schlitten, der den Weihnachtsmann beeindrucken soll, und vieles mehr entwerfen. Im Finale am Sonntag, den 17. Dezember um 20:00 Uhr, werden die verbleibenden drei Teams in einem epischen Showdown gegeneinander antreten.