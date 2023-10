FOX setzt «Welcome to the Flatch» ab

US-Fernsehen

Bereits nach zwei Staffeln endet die Sitcom, die eigentlich am Sonntagabend überzeugen sollte.

Das US-Branchemagazin „Variety“ berichtet, dass FOX die Comedy-Serienach zwei Staffeln abgesetzt hat. Die letzte Folge der Serie im Februar auf FOX ausgestrahlt. Die Show ist vom britischen «This Country»-Format inspiriert. "Die Sitcom «Welcome to Flatch» wird nicht für eine dritte Staffel zu Fox zurückkehren", teilte Fox in einer Erklärung mit. "Obwohl die Zuschauerresonanz nicht so stark war, wie wir gehofft hatten, waren wir von der Kreativität der enorm talentierten Jenny Bicks und Paul Feig sowie der hervorragenden, engagierten Besetzung und Crew, die sie zusammengestellt haben, begeistert. Wir freuen uns darauf, in Zukunft wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten und sind dankbar für alle unsere Partner bei Lionsgate, Jennys Perkins Street Productions, Pauls Feigco Entertainment, Angie Stephenson von BBC Studios und Charlie Cooper und Daisy May Cooper."In der Ankündigung zu Staffel 2 heißt es: "Das Dokumentarfilmteam ist zurück, um die Bewohner der amerikanischen Kleinstadt Flatch zu treffen. Das Team folgt weiterhin den Cousins und besten Freunden Kelly Mallet (Holmes) und Lloyd "Shrub" Mallet (Sam Straley), die die Kameras in ihr Leben und die aktuellen Geschehnisse vor Ort einweihen, wie z. B. die verehrte Stockzeremonie zu Ehren der ältesten Person der Stadt und ein Stromausfall, der zum Ereignis des Jahres wird. Der örtliche Pfarrer, Joseph "Father Joe" Binghoffer (Seann William Scott), führt eine neue Beziehung zu seiner ehemaligen Freundin Cheryl Peterson (Aya Cash), der Herausgeberin der Lokalzeitung «The Flatch Patriot»."Produziert wurde die Serie von Lionsgate, dem Produktionsarm der BBC Studios in Los Angeles, und Fox Entertainment. Ausführende Produzenten waren Bicks von Perkins Street Productions, Paul Feig von Feigco Entertainment, Angie Stephenson von den BBC Studios sowie Charlie Cooper und Daisy May Cooper, die Schöpfer der ursprünglichen BBC-Serie.