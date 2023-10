«The Voice of Germany» landet im nächsten Tief

Quotennews

Die neuste Staffel kann nicht so wirklich Fuß fassen und stürzt von Woche zu Woche weiter ab.



Die Coaches Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarella sowie Bill und Tom Kaulitz machten sich gestern im Rahmen der sechsten Blind Auditions auf die Suche nach den geeignetsten Talents für ihr Team. Die 35-jährige Valentina hoffte darauf eine dieser Kandidatinnen zu sein. Nachdem ihr Freund sie ohne ihr Wissen beiangemeldet hatte, schien er am Rand der Bühne noch viel aufgeregter zu sein als Valentina selbst während ihres Auftritts mit dem Song „Runaway“.Nachdem bereits schwachen Start war man am Tag bei ProSieben zuvor noch weiter auf 1,32 Millionen Fernsehende abgesunken. Dies hatte einen Marktanteil von 5,9 Prozent zur Folge. Auch die 0,53 Millionen Jüngeren waren auf den bisherigen Tiefstwert von 10,9 Prozent zurückgefallen. Die neuste Folge in Sat.1 lag mit 1,33 Millionen Interessenten sowie guten 5,7 Prozent Marktanteil auf einem recht ähnlichen Niveau. 0,41 Millionen Umworbene markierten hingegen einen neuen Negativrekord. Erstmals in dieser Staffel rutschte der Marktanteil so auch in den einstelligen Bereich auf 8,2 Prozent.Im Anschluss setzte der Sender auf eine Folge von. Mit 0,47 Millionen Neugierigen schnitt diese besser ab als noch in der Woche zuvor. Der Marktanteil stieg von niedrigen 2,8 auf magere 3,1 Prozent. Bei den 0,17 Millionen Werberelevanten war zudem eine Steigerung von mickrigen 3,4 auf akzeptable 4,8 Prozent möglich.