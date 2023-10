«Lego Masters» zieht zum Finale deutlich an

Quotennews

Die gestrige Folge war die mit Abstand gefragteste der gesamten Staffel. Auch die anderen privaten Sender ließ RTL so deutlich hinter sich zurück.



Gestern ging die aktuelle Staffel vonins große Finale. So stellte sich endlich heraus, wer in die Fußstapfen von Basti aus Offenbach und Alex aus München trat, welche die Show im vergangenen Jahr gewannen. Phil und Yvonne hatten den Einzug in die Finalshow in der vergangenen Woche knapp verpasst. So bauten noch das Zwillingspaar Willi und Rudi, Julian und Matthias sowie Michael und Philipp um die Wette.In der Vorwoche hatten noch 1,20 Millionen Fernsehende eingeschalten, was zu akzeptablen 5,2 Prozent Marktanteil geführt hatte. Die 0,59 Millionen Jüngeren hatten sich auf eine hohe Quote von 12,6 Prozent gesteigert. Für das gestrige Finale stieg die Reichweite auf den Staffelbestwert von 1,58 Millionen Menschen an. Mehr Zuschauer waren zuletzt im Oktober 2021 mit von der Partie gewesen. Dies wurde mit einem passablen Marktanteil von 6,7 Prozent belohnt. Auch 0,69 Millionen Umworbene bedeuteten den Staffelrekord. Hier wurden hohe 13,6 Prozent gemessen. Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe zog man somit an den restlichen privaten Sendern vorbei.Im Anschluss zeigte der Sender die Comedyshow. Die Sendung hielt noch 0,63 Millionen Neugierige auf dem Bildschirm. Damit fiel der Marktanteil auf einen niedrigen Wert von 4,3 Prozent zurück. Die 0,33 Millionen Werberelevanten hielten sich zumindest bei einem soliden Resultat von 9,5 Prozent.