Geo widmet sich dem «Nahostkonflikt»

TV-News

Die dreiteilige Reportage soll den Beginn der Probleme im Nahen Osten beleuchten.

Der Fernsehsender Geo strahlt ab Mittwoch, den 1. November 2023, jeweils wöchentlich eine neue Folge vonaus. Los geht es mit der Folge „Das umstrittene Gebiet“, die um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Die Sendung kommt aus Großbritannien und hört dort auf den Namen «Birth of a Conflict» und wurde von der Firma NGI Productions hergestellt.Die Briten legten die Grenzen des modernen Nahen Ostens fest, ohne die Komplexität und Rivalität der verschiedenen ethnischen Gruppen zu berücksichtigen. Darüber hinaus erzählt diese Episode die Geschichte eines vergessenen Abkommens, das von Juden und Arabern unterzeichnet wurde und das den Konflikt hätte beenden können, bevor er überhaupt begonnen hatte – doch die britische Intervention verhinderte dies.Die Sendung feierte am 27. Oktober 2022 in Israel Premiere und wurde dort beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender KANN ausgestrahlt. Zu den Produzenten gehören Dani Ashur, Avi Merkado Ettedgui und Yaron Niski.