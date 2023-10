Neue Details zu Zamperonis Show «Die 100»

TV-News

Ende September hatten der WDR und der NDR mitein neues Format angekündigt, das «Tagesthemen»-Moderator Ingo Zamperoni Ende November präsentiert. In der Sendung, die am 22. und 29. November im NDR Fernsehen WDR Fernsehen parallel ausgestrahlt wird, werden gesellschaftspolitische Themen von Journalisten vorgestellt, während 100 Teilnehmer ihre Meinung durch physische Bewegung im Studio und Gewichtung auf einer Skala von 1 bis 10 ausdrücken.Nun ist bekannt, welche Journalisten die Pro- und Contra-Argumente zu den einzelnen Themen vertreten werden. Mit dabei sind Alexander Bommes, Tobias Krell, Anna Planken und Düzen Tekkal. Je zwei von ihnen werden in den beiden Ausgaben der Sendung präsent sein. Um welche Themen es in der Sendung gehen wird, hält der NDR und WDR weiterhin unter Verschluss.Durch die Gewichtung der Argumente kann Moderator Ingo Zamperoni genauer nachforschen, warum sich einzelne Zuschauer wie entschieden haben. Es geht um Diskussion und Debatte, darum, einander zuzuhören und die Position des jeweils anderen kennenzulernen und zu verstehen. Die koproduzierenden Redaktionen von NDR und WDR wollen damit den gesellschaftlichen Diskurs stärken. Für die Teilnahme an «Die 100» werden Bürger aus allen Gesellschaftsschichten, Milieus, Altersschichten, aus der Stadt und vom Land, mit und ohne Migrationshintergrund gesucht. Die Sendungen werden in Zusammenarbeit mit Ansager und Schnipselmann in Göttingen produziert.