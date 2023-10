Überzeugendes Filmprogramm bei ProSieben und RTLZWEI

Quotennews

Doch auch VOX konnte such nach einigen schwächeren Wochen mit einer neuen Ausgabe von «Goodbye Deutschland» endlich steigern.



ProSieben landete mit dem gestrigen Spielfilmprogramm deutlich an der Spitze. 1,18 Millionen Fernsehende wollten sich den Actionfilm «Wonder Woman» ► nicht entgehen lassen. Dies sorgte für einen starken Marktanteil von 5,2 Prozent. Bei den 0,44 Millionen Jüngeren wurden zudem gute 8,8 Prozent gemessen. Es folgtemit 0,40 Millionen Interessenten, was einen weiterhin hohen Marktanteil von 4,8 Prozent zur Folge hatte. Die 0,11 Millionen Umworbenen waren hingegen auf magere 5,3 Prozent zurückgefallen.Der Thrillerbewegte bei RTLZWEI 0,72 Millionen Zuschauer zum Einschalten, was eine überzeugende Quote von 3,0 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,37 Millionen Werberelevanten standen zudem sehr starke 7,2 Prozent auf dem Papier. Der Actionfilm «Baby Driver» ► landete mit einem Publikum von 0,39 Millionen Menschen bei hohen 3,2 Prozent. Die 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen beendeten den Abend mit einem guten Resultat von 4,6 Prozent.VOX zog mit einer weiteren Ausgabe der Dokusoapan und verbuchte auf dem Gesamtmarkt das beste Resultat seit März. 0,90 Millionen Fernsehende steigerten sich so von zuletzt 3,2 auf nun annehmbare 3,7 Prozent. Die 0,34 Millionen Jüngeren landeten zudem mit 6,7 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt.