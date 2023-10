«Real Housewives of Miami» startet im November

US-Fernsehen

Die sechste Staffel wird bei Bravo zu sehen sein. Zur Besetzung gehören unter anderem Lisa Hochstein.

kehrt zu Bravo zurück und das Drama in South Beach ist heißer als je zuvor. In dieser Staffel bringen schockierende Gesundheits- und Beziehungsenthüllungen einige Freundschaften näher als je zuvor, während sie andere auseinanderreißen. Die neue Staffel startet am Mittwoch, den 1. November, um wird um 21.00 Uhr ausgestrahlt.Guerdy Abraira erfährt, dass das Leben nie so verläuft wie geplant, nachdem bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde und sie sich einer möglichen Chemotherapie stellen muss. Während sie sich auf die Unterstützung von Russell und ihren Freunden verlässt, stellt Guerdy Abraira fest, dass manche Freundschaften nicht so vertrauenswürdig und stark sind, wie sie dachte.Lisa Hochstein kämpft darum, die bestmögliche Mutter zu sein, während sie eine turbulente Scheidung mit ihrem baldigen Ex-Mann durchmacht. Während Lisa daran arbeitet, einen Neuanfang zu machen, werden ihre Bemühungen durch Andeutungen der Damen erschwert, die sich fragen, wie sie das alles bewältigt.