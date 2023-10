Buchclub

Wenn ein Algorithmus über unser Leben entscheidet.

Ist die Künstliche Intelligenz nun ein Segen oder doch eher ein Fluch, weil sie ihre Tücken hat? Kann sie sogar tödlich sein? Prof. Dr. Katharina Zweig, Informatikprofessorin und KI-Expertin, beleuchtet in ihrem Buch, wie die Entscheidungen, welche die Künstliche Intelligenz trifft, unser Leben beeinflussen. Gleichzeitig zeigt sie auf, was wir dagegen tun können und müssen.Immer häufiger urteilt ein Algorithmus über uns. Bei der automatisierten Bewertung von Bewerbungen beispielsweise. Auch Auskünfte und Bescheide basieren oft auf der Vorbereitung durch Künstliche Intelligenz. Doch die Maschine trifft auch falsche Entscheidungen, und längst nicht alle ihrer Urteile sind korrekt. Fälle, in denen dadurch Leben gefährdet, Unschuldige eines Verbrechens bezichtigt oder Menschen schlichtweg diskriminiert werden, sind gar nicht so selten. Doch wie können wir diese falschen Entscheidungen erkennen? Und vor allem: Wie wehren wir uns dagegen? Das alles erklärt uns auf anschauliche und unterhaltsame Weise Katharina Zweig. Dabei bleibt es nicht bei grauer Theorie: Die Autorin nennt dazu aktuelle und spannende Fälle, die uns zeigen, worauf wir achten müssen, damit die KI nicht nach ihren eigenen Regeln spielt, sondern nach unseren. Sie klärt auch auf, warum wir alle davon betroffen sind.Das Thema ist tatsächlich aktueller denn je. Die Verhandlungsposition des Europäischen Parlamentes zum geplanten KI-Gesetz wurde von den Abgeordneten erst kürzlich - am 14. Juni 2023 - verabschiedet. Über die finale Ausgestaltung wird im Rat mit den Ländern der EU noch diskutiert. Bis Ende 2023 soll es aber zu einer Einigung kommen. Das weltweit erste Gesetz verfolgt das Ziel, die Künstliche Intelligenz in sämtlichen Lebensbereichen zu regulieren.Katharina Zweig gilt als digitale Vordenkerin und zählt zu Deutschlands profiliertesten Wissenschaftlerinnen. Sie weiß, dass auch Maschinen Fehler machen und dass es an uns selbst liegt, zu steuern, wo KI wirklich sinnvoll ist und wo eher nicht. Gleichzeitig will sie erreichen, dass Künstliche Intelligenz für die Welt von morgen eine Chance und keine Gefahr darstellt. Zweig studierte Bioinformatik und Biochemie und wurde bereits mit dem DFG-Communicatorpreis ausgezeichnet. Sie war es auch, die den Studiengang Sozioinformatik eingeführt hat, außerdem betätigt sie sich für verschiedene Bundesministerien als Expertin. Ihr Buch "Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl" erschien 2019 und wurde zum Spiegel-Bestseller."Die KI war's" erschien am 13. September 2023 im Heyne-Verlag. Das Buch gliedert sich in vier Teile mit insgesamt 26 Kapiteln und enthält zahlreiche Illustrationen in Schwarz-Weiß. Die Print-Ausgabe hat 320 Seiten, außerdem steht das Werk als E-Book zur Verfügung.