«Mario Barth live!» räumt ab

Quotennews

RTL erwies sich zur Primetime als gefragtester privater Sender. «Das Duell um die Welt» konnte bei Weitem nicht mit der Comedyshow mithalten.



RTL zeigte zur gestrigen Primetime die Comedyshow. Im April hatte der Comedian das Bühnenprogramm in der Mercedes-Benz Arena Berlin aufgeführt. Hierbei gab Mario Barth seine jüngsten Alltagsbeobachtungen zum Besten, sei es die Begegnung mit einer Veganerin beim Grillabend, dem Chaos im Kreißsaal oder die Leiden als Beifahrer mit seiner Freundin am Steuer.Die letzte Folge überzeugte im August 2022 1,41 Millionen Fernsehende, was zu einem durchschnittlichen Resultat von 7,3 Prozent führte. Bei den 0,49 Millionen Jüngeren wurde eine hohe Quote von 13,2 Prozent eingefahren. Mit 1,39 Millionen Zuschauern konnte das Niveau gehalten werden. Das Resultat war ein annehmbarer Marktanteil von 6,1 Prozent. Die 0,55 Millionen Umworbenen sicherten sich gute 10,9 Prozent. Zuvor hatte der Sender jedoch daseingeschoben. 1,04 Millionen Interessenten kamen auf magere 4,3 Prozent Marktanteil. Bei den 0,33 Millionen Werberelevanten wurden mäßige 6,6 Prozent verbucht.Wer noch nicht genug von dem Comedian hatte, konnte auch im Anschluss ab 22.50 Uhr noch füraus dem Jahr 2019 dranbleiben. Bei einem Publikum von 0,86 Millionen Menschen schob sich die Quote über den Senderschnitt auf 8,0 Prozent. Auch die 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen erhöhten auf 11,4 Prozent.