VOD-Charts

An der Spitze setzen sich die üblichen Verdächtigen ab, doch dahinter ist das Feld bunt verteilt.

Der Streamingmarkt ist zuweilen schwierig einzuschätzen, weswegen die Charts selten vorhersehbar ausfallen. Nachdem im August und September die beiden Serie «The Blacklist» und «One Piece» dominierten, verschwanden die beiden Titel in der Vorwoche aus den Top10. Dafür feierte der Netflix-Hit «Sex Education» sein Comeback und «The Big Bang Theory» sammelte einmal mehr eine hohe Reichweite. In der 40. Kalenderwoche gleicht die Top10 einem wilden Ritt durch das vergangene Streaming-Jahrzehnt.In diesem warstets vertreten. Die Krankenhaus-Serie zählt zu den beliebtesten On-Demand-Titeln und genierte laut den Marktforschern von Goldmedia zwischen dem 29. September und 5. Oktober 1,38 Millionen Abrufe. Damit lag man gleichauf mitund teilte sich entsprechend den neunten Platz. Ebenfalls viele Jahre mit dabei war die Comedy-Serie, die in den vergangenen sieben Tagen 1,51 Millionen Mal gestreamt wurde – Rang acht.Eng beieinander kamenundins Ziel. Das britische Historien-Drama wurde 1,72 Millionen Mal angesteuert, während die Animationsserie von Guillermo del Toro 1,73 Millionen Views verzeichnete. Zu Platz fünf klafft eine Lücke von rund einer halben Million Aufrufen. Der Netflix-Titeldurfte sich über 2,20 Millionen Abrufe freuen. Der Serien-Klassiker, dessen Revival «A Year in the Life» im November sieben Jahre alt wird, verzeichnete sogar 3,71 Millionen Klicks. Rory und Lorelai verpassten damit nur knapp das Podest.Auf dessen niedrigster Stufe landete die Fantasy-Serie, die in der vergangenen Woche 3,83 Millionen Mal ausgewählt wurde. Damit hatte man allerdings keine Chance gegen Dauerbrenner. Die Nerds aus Pasadena sicherten sich mit 4,48 Millionen Aufrufen den zweiten Platz. Nach einer Woche Abstinenz kehrte derweil die Krimi-Reiheauf dem Spitzenplatz zurück. James Spader als Raymond Reddington sammelte eine Reichweite von 4,63 Millionen.