ARD startet «Rote Rosen»-Podcast

Vermischtes

Ab sofort führt Martin Tietjen durch die wöchentliche Reihe. Zum Auftakt werden gleich zwei Folgen serviert.

Als sich die ARD-Telenovelavor wenigen Monaten in die Sommerpause verabschiedete, bot der öffentlich-rechtliche Sender den Serienfans ein Überbrückungsformat in Form eines sechsteiligen Podcast mit Darstellerin Kim-Sarah Brandts, die mit verschiedenen Stars der Nachmittagsserie sprach. Offenbar kam die Audio-Reihe so gut an, dass der federführend NDR mit dem heutigen Freitag, 6. Oktober, einen weiteren Podcast gestartet hat. Host Martin Tietjen präsentiert jeden Freitag, der exklusiv in der ARD-Audiothek abrufbar ist und ebenfalls freitags um 20.10 Uhr im Radioprogramm von NDR 1 Niedersachsen zu hören ist.Tietjen fühlt den Darstellern auf den Zahn und nimmt Hörer exklusiv mit hinter die Kulissen von «Rote Rosen». „Ich schleich mich einfach überall rein und probiere auch alles aus“, verspricht Martin Tietjen. Darüber hinaus stellt Tietjen auch Berufe der TV-Produktion vor und begleitet den aktuellen Plot vom Seitenstreifen aus. Zum Auftakt gibt es gleich zwei Ausgaben.Für die erste Folge hat sich Host Tietjen mit Sarah Masuch getroffen, die in der aktuellen «Rote Rosen»-Staffel die Annette Roth spielt. Von ihr erfährt der Podcaster, wie der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung aussieht, schließlich dreht sich viel in den «Roten Rosen» um die Liebe. In der zweiten Podcast-Folge ist Maurice Pawlewski zu Gast, der für seine Rolle als Marvin Köpke bekannt ist. Der 25-Jährige holt für den neuen Podcast seine Mundharmonika heraus und verrät, was er an der Rolle des Bösewichts mag. Einige Überraschungen erlebt Martin Tietjen außerdem in der Requisite.