Der Freitagvorabend wird tierisch

TV-News

Der Sender sixx hat ein neues Line-Up für den Freitag gefunden.

Schon seit Monaten strahlt sixx am fünften Tag der Woche ein anderes Programm aus als an den gewöhnlichen Werktagen. Nun fliegen «Die Super-Makler» und «Fixer-Upper» zumindest am Freitag vorerst auf dem Programm. Zwischen 13.05 und 16.00 Uhr strahlt sixx ab 27. Oktober 2023 die Wiederholung der zwölften-Staffel aus, ehe eine zwei Folgen vonundstartet.Das halbstündige Foodmagazin aus dem Jahr 2020 vereint leckere Rezepte von Enie van de Meiklokjes mit interessanten Hintergrundinfos zu den Zutaten. Damals nahm man das Publikum mit auf eine kleine Food-Reise der besonderen Art und zeigte ihm nicht nur wie es geht, sondern auch die Besonderheiten, Herkunft und mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten der Zutaten.Ab 17.30 Uhr sind drei Folgen vonzu sehen. Der Frauensender sixx startet mit der Folge „Einsatzbereit“, die bereits drei Jahre auf dem Buckel hat. Cesar Millan kümmert sich um ein Hunderudel, das außer Rand und Band geraten ist. Die Vierbeiner greifen sich gegenseitig an und legen jede Menge Aggressivität an den Tag. Besonderes Augenmerk legt Cesar dabei auf das Training mit dem Pitbull der Gruppe. Kann der Profi mit seinen speziellen Methoden für mehr Harmonie zwischen den Tieren sorgen?