«Virgin River» auf Augenhöhe mit «Suits»

US-Quoten

Nach wie vor ist die USA-Network-Serie der mit Abstand erfolgreichste Streamingtitel.

Seit Wochen ist die Fernsehserieauf dem ersten Platz der amerikanischen Streamingcharts. Die 135 Episoden umfassende Serie, die zwischen 2011 und 2019 für USA Network produziert wurde, erreichte zwischen den 4. und 10. September 2,359 Milliarden Streaming-Minuten. Doch vielleicht ist mit diesem Erfolg auch bald Schluss, denn am 7. September 2023 wurde der erste Teil der fünften-Staffel veröffentlicht. Die bisher 52 online gestellten Folgen kamen in dieser Woche auf 1,922 Milliarden Minuten Abrufe.Das Action-Adventure, das wohl im Jahr 2025 in die zweite Staffel starten wird, erreichte beim Streamingdienst Netflix weiterhin gute Werte. Die ersten acht Folgen erreichten in einer Woche 1,389 Milliarden Streamingminuten. Erfolgreich war auch, die «Arielle»-Realverfilmung kam auf 1,374 Milliarden Minuten.Auf den hinteren Plätzen tummeln sich die üblichen Verdächtigen: Hulu, Netflix und Paramount+ erreichten mit1,041 Milliarden Abrufe, die Kinder-Serieverbuchte 973 Millionen Minuten bei Disney+ . 864 Millionen Minuten kann Netflix mitvorweisen, der Hiterreichte bei Netflix und Paramount+ immerhin 637 Millionen.sicherte sich 587 Millionen Minuten, Max profitiert von, das auf 561 Millionen kam.