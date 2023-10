«SOKO Stuttgart» startet vor 3,44 Millionen

Quotennews

Die vierte Staffel von «Fritzie – Der Himmel muss warten» machte zur Hauptsendezeit keine gute Figur.

25 neue Folgen vonhat das ZDF produzieren lassen. Die Serie startete am Donnerstag um 18.00 Uhr mit „Die Nachtwache“ durch. Im Mittelpunkt stand die 17-jährige Zeynep, die bis spät in der Nacht in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs war. Am nächsten Morgen wurde ihre Leiche entdeckt. 3,44 Millionen Menschen verfolgten das Werk von Patrick Winczewski, das fabelhafte 22,2 Prozent Marktanteil holte. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr die Krimi-Serie nur 0,19 Millionen, aber gute 7,6 Prozent ein.Mit einer-Folge sicherte sich die Mainzer Fernsehstation um 19.25 Uhr 3,37 Millionen Zuschauer, das Buch von Ischta Lehmann und Kerstin Pistorius sorgte für einen Marktanteil von 15,3 Prozent. Bei den jungen Menschen generierte man 0,21 Millionen Menschen, die Geschichte um einen Wastewatcher in Hamburg sorgte für nur 5,3 Prozent Marktanteil.Schon die erste Staffel vonwar kein Hit, dennoch ist die Serie mit Tanja Wedhorn in der vierten Staffel angelangt. Los ging es mit der Folge „Stürmische Zeiten“, die um 20.15 Uhr 2,99 Millionen Menschen anlockte und für 11,9 Prozent Marktanteil stand. Bei den jungen Menschen erfasste man 0,23 Millionen und sicherte sich 4,4 Prozent. Die zweite Folge, die um 21.00 Uhr startete, sahen 2,94 Millionen, wovon 0,23 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile teilten sich in 11,8 Prozent bei allen sowie 4,3 Prozent bei den jungen Menschen auf.