Kabel Eins präsentiert neue Geheimnisse Deutschlands

TV-News

Ende Oktober wird die Ranking-Show «Deutschlands größte Geheimnisse» fortgesetzt.

17 Folgen der Kabel-Eins-Rankingshowwurden seit Frühjahr 2021 ausgestrahlt und dabei zahlreiche Geschichten aus der Bundesrepublik erzählt. Es ging um unter anderem um einen Postboten in Bayern, eine ungewöhnliche Zutat einer deutschen Delikatesse und ein Bauwerk in der Eifel, das die Zukunft der Menschen beeinflusst. Für den Sonntag, 22. Oktober, hat Kabel Eins eine neue Ausgabe seiner Reportage-Sendung angekündigt, die um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird.Darin geht es um ein Geheimnis, das im schwäbischen Leonberg alle Dimensionen sprengt, eine tierische Kuriosität in Vreden sowie eine kulinarische Köstlichkeit, für die man erst ans Ende der Welt fahren muss. Prominente wie Sonja Zietlow, Katrin Müller-Hohenstein, Joey Kelly und Abdelkarim knobeln mit und kombinieren Stück für Stück Hinweise, um dem Geheimnis auf die Schliche zu kommen.«Deutschlands größte Geheimnisse» nimmt ab Ende Oktober somit den Sendeplatz von «Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand» ein, das am 15. Oktober mit einer Wiederholung aus dem Programm scheidet. Auch der Abschied von «Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!» steht dann unmittelbar bevor. Am Donnerstag, 19. Oktober, ist eine weitere Erstausstrahlung geplant, ehe am 26. Oktober die Wiederholung aus dem Sommer 2022 ausgestrahlt wird, in der Frank Rosin in seine Heimatstadt Dorsten reist, um dort den „Glückauf-Grill“ zu retten. Den Imbiss hatte seine Mutter vor rund vier Jahrzehnten eröffnet, doch 2021 musste der Laden schließen, nachdem Marlies Rosin die Kultbude an eine Mitarbeiterin abgegeben hatte.