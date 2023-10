RTL Passion und Nitro feiern Halloween

TV-News

Die beiden RTL-Spartensender strahlen am 31. Oktober mehrere Horror-Filme aus.

In den USA ist der „All Hallow’s Eve“ eine langjährige Tradition, die in den vergangenen Jahren eine immer größere Verbreitung auch in Deutschland gefunden hat. Halloween wird – wie der Name sagt -am Abend vor dem Allerheiligen-Feiertag am 31. Oktober gefeiert. Manche TV-Sender nutzen dies, um in den Grusel-Archiven nach Horror- und Thriller-Filme zu suche und diese auszustrahlen, um die Feiernden in die passende Stimmung zu versetzen. Die beiden RTL-Sender Nitro und RTL Passion haben für den Halloween-Abend nun ihr Programm vorgestellt.Nitro zeigt im Rahmen seiner gewohnten „Nitrowood“-Programmstrecke um 20:15 Uhr den Fantasy-Horror-Streifenmit Benjamin Walker in der titelgebenden Hauptrolle. In dem Film von 2012 sinnt der junge Abraham Lincoln auf Rache, nachdem einer der Vampire, die die USA seit Jahrhunderten unsicher machen, seine Mutter tötete. Im Anschluss geht es mitweiter. In der Horror-Komödie von 2020 spielen Kathryn Newton als High-School-Schülerin Millie Kessler und Vince Vaughn als brutaler Serienmörder „Blissfield Butcher“ die Hauptrollen. Die beiden tauschen allerdings ihre Körper. Als Abschluss zeigt der Free-TV-Kanal ab 23:55 Uhr(2009) mit Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Woody Harrelson, Amber Heard und Bill Murray.Der Pay-TV-Sender RTL Passion sendet derweil ebenfalls zwei Filme in der Primetime und greift auf Klassiker der Slasher-Filmgeschichte zurück. Um 20:15 Uhr läuftmit Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar und Ryan Phillippe in den Hauptrollen. Die drei überfahren betrunken einen Mann. In ihrer Panik vertuschen sie den Unfall und werfen den scheinbar leblosen Körper ins Meer. Außerdem schwören sie, mit niemandem über den Vorfall zu reden. Ein Jahr später erhält Julie (Hewitt) Drohungen von einem Unbekannten, der offenbar Zeuge der verhängnisvollen Tat war. Schon bald wird den Teenagern klar, dass der Fremde es nun auf sie abgesehen hat. Um 21:55 Uhr folgt der dritte und finale Teil der Filmreihe, der im Jahr 2006 in die Kinos kam.Ab 23:25 Uhr geht es mit der fünfteiligen ersten Staffel der französischen Serieweiter, die erst im Mai ihre Deutschlandpremiere bei RTL Passion feierte. Die Serie spielt im 18. Arrondissement in Paris, wo die Familie Vigan ein traditionelles Restaurant betreibt. Während Großmutter Rosa die Finanzen regelt, ist Vater Ambroise als Koch im Einsatz und die Zwillinge Vadim und Antigone kellnern, wenn sie nicht gerade die Universität besuchen. Sie leben ein unscheinbares Leben, jedoch hüten sie ein dunkles Geheimnis: Sie sind Oger, die sich unter den Menschen verstecken und Menschenfleisch verspeisen. Ihre Heimat Serbien musste die Familie überstürzt verlassen, nachdem Großmutter Rosa im Wahn einen Mafioso verschlungen hatte. Nun haben sie sich – vielleicht als letzte ihrer Spezies – in Paris niedergelassen und versuchen ihr Oger-Dasein in Diskretion zu leben. Doch alles gerät aus den Fugen, als Vadim sich in ein Menschen-Mädchen verliebt, das eigentlich auf dem Speiseplan der Familie stand. Die fünf Folgen werden in der Nacht zum 1. November bis 2:45 Uhr gesendet.