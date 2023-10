Barbie versucht zu vermitteln

Soap-Check

Die extrovertierte Frau hört, wie Wolfgang mit seiner Schildkröte Rose spricht.

«Rote Rosen» (Mo - Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo - Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo - Do, 19.30 Uhr, Bayerisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

> (Mo-Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo-Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo - Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin - Tag & Nacht» (Mo - Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Während Britta mit Sam zu Joe nach Cuxhaven fährt, verbringt Lilly den Nachmittag mit Tina und Silke an der Töpferscheibe. Und hat viel Spaß dabei! Durch eine unbedachte Bemerkung Silkes wird Gunter schmerzlich an Dörtes Tod erinnert. Unterdessen kommt Elle von Straten als Business-Coach nach Lüneburg. Sie hält Gunter für den Hausmeister des "Drei Könige" und flirtet mit ihm. Als Amelie erfährt, dass Elle den „Hausmeister“ attraktiv findet, verbietet sie Jorik den Kontakt zu Elle. Doch Elle will unbedingt mit dem Hotelbesitzer sprechen.Theo wird nach Lales verletzenden Worten von traumatischen Kindheitserinnerungen eingeholt. Lale plagt derweil das schlechte Gewissen und sie sucht das Gespräch mit Theo. Zu ihrer Erleichterung verzeiht er ihr, doch im nächsten Moment ist er wieder abgelenkt und bei einem anderen Thema. Lale dämmert, dass Theos Kindheitstrauma möglicherweise tiefere Wunden bei ihm hinterlassen hat.Bamberger macht seinem Vater unmissverständlich klar, dass er in der Apotheke unerwünscht ist.Rosis Angebot, den Kiosk zu pachten, lehnt Carl zunächst ab. Lässt er sich von Bamberger drängen, der ihm das nicht zutraut? Severin kann seine Tochter Maya nicht zur Vernunft bringen.Vivien muss sich wieder einmal fragen, wie es mit ihr und Tobias weitergehen soll. Gerade als sie eine Antwort gefunden hat, meldet ihr Unterbewusstsein Zweifel an. Als Paco Stella ihr Lieblingsgetränk für ihre Prüfung besorgen will, gerät er in eine gefährliche Situation. Nachdem Cecilia und Paula ihre Liebe vor der WG öffentlich gemacht haben, könnten sie ihre Zweisamkeit ungestört genießen, doch leider denkt Cecilia zu viel nach.Als Justus und Maximilian dem Erpresser eine Falle stellen, ahnen sie nicht, dass sie Kilian auf den Fersen sind. Leyla und Yannick versuchen so zu tun, als hätte es Leylas Liebesgeständnis nie gegeben, doch das ist nicht einfach.Yvonne zuliebe lässt sich Gerner auf ihren Plan ein. Doch die Situation eskaliert schnell. Stellt Gerner in seiner Aufregung sogar ihre Beziehung in Frage? Seit Tobias auf Distanz gegangen ist, fühlt sich Carlos immer einsamer. Als Jessica ihn bei einem Flirtversuch abblitzen lässt, schlägt er gekränkt um sich. Das lässt Jessica nicht auf sich sitzen.Barbie hat die Nase voll von den ständigen Streitereien der Bremers. Langsam sieht sie keine Möglichkeit mehr, die Streithähne Wolfgang, Horst und Jan zu versöhnen. Doch dann hört Barbie zufällig, wie sich Wolfgang seiner Schildkröte Rosi anvertraut. Er erzählt dem geduldigen Panzertier, wie sehr er doch seinen Enkel Jan und seinen Sohn Horst liebt. Das ist für Barbie Ansporn genug, noch einmal einen Vermittlungsversuch zu wagen. Spontan kommt ihr eine Idee, die auf den ersten Blick vielversprechend erscheint.Als Toni morgens mit einem Hexenschuss aufwacht, will Sascha ihm seine Hilfe in verschiedenen Lebensbereichen anbieten, was Toni jedoch ablehnt. Dennoch besorgt Sascha ihm fürsorglich ein Wärmepflaster, das Toni sich von ihm auf den Rücken kleben lässt. In diesem Moment lässt sich Sascha zu einem zärtlichen Kuss auf den Nacken hinreißen, woraufhin Toni ihn wütend zurechtweist. Als er Malte eine geschönte Version des Vorfalls erzählt, wäscht dieser seinem Kumpel den Kopf. Das bringt Sascha tatsächlich zum Nachdenken. Versöhnlich sucht er das Gespräch mit Toni und schenkt ihm eine Klingel. Nach kurzem Zögern nimmt Toni das Geschenk mit einer Entschuldigung an. Als Sascha sich beim gemeinsamen Grillen dabei ertappt, wie er Toni anschmachtet, fragt er sich verwundert, warum er diese Frau nicht einfach abhaken kann.