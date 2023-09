Allen Media will 10 Milliarden für ABC & Co. zahlen

Wirtschaft

Der Disney-Boss will die Cash-Cows des Unternehmens loswerden. Das ist anderen Firmen viel Geld wert.

Wie viel ist ein Unternehmen wie ABC, Freeform und andere lineare Fernsehsender wert, das jährlich mehrere Milliarden Gewinn einfährt und die defizitäre Disney+-Sparte rettet? Geschäftsführer Byron Allen von der Allen Media Group teilte mit, dass er für die Fernsehmarken von Disney zehn Milliarden US-Dollar zahlen möchte."Ich denke, dass Fernsehen und lineare Kanäle ein großartiges Geschäft sind", sagte er in einer Frage- und Antwortrunde auf der Code-Konferenz in Laguna Niguel, Kalifornien. "Es ist ein phänomenales Geschäft“, zeichnete das Branchenportal „Variety“ auf.Er sprach über seinen Zukauf des Weather Channels, den er vor fünf Jahren übernommen hatte. Die Bundesaufsichtsbehörden waren darüber nicht so begeistert. Inzwischen hat das Unternehmen 27 Sender in 21 verschiedenen Märkten. Über den Disney-Verkauf glaubt er, dass der CEO Bob Iger die Vermögenswerte herauslösen möchte.