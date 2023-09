«Die Wollnys» sind deutlich gefragter als «Love Island»

Quotennews

Während die Dokusoap diese Woche richtig aufdrehte, läuft die Datingshow auch gegen Ende eher im Durchschnitt.



Die aktuelle Staffel vonneigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Am kommenden Montag wird die 19. und damit letzte Episode ausgestrahlt werden. Am Sonntag war das Format ins bisherige Staffeltief gefallen, aus welchem man sich dann in den vergangenen beiden Tagen wieder herausgekämpft hatte. Gestern schalteten nun 0,32 Millionen Fernsehende ein, was so ziemlich zum Durchschnitt gehörte. Wie am Tag zuvor lag der Marktanteil somit bei passablen 2,1 Prozent. Die 0,15 Millionen Jüngeren landeten bei guten 4,4 Prozent.Zuvor hatte RTLZWEI auf zwei Episoden der Dokusoapgesetzt. Hier steigerte sich die Reichweite von 0,77 auf 0,81 Millionen Menschen. Somit schnitt das Format deutlich besser ab als in den beiden Wochen zuvor. Dies zeigte sich auf an den hohen Marktanteilen von 3,2 und 3,5 Prozent. Die 0,28 und 0,29 Millionen Umworbenen sicherten sich zudem starke Resultate von 5,3 sowie 5,6 Prozent.VOX setzte auf eine neue Ausgabe der Doku. Nach einer Steigerung in der Vorwoche ging es nun allerdings wieder bergab. Von den zuletzt 0,78 Millionen Interessenten waren noch 0,69 Millionen übrig. Der Marktanteil stürzte somit von mäßigen 3,3 auf maue 2,9 Prozent. Die 0,29 Millionen Werberelevanten hatten einen Prozentpunkt verloren und kamen nun noch auf annehmbare 5,4 Prozent Marktanteil.