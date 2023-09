Deborah Roberts wird «20/20»-Moderatorin

Köpfe

Die neue Frontfrau des ABC-Magazins wird auch weiterhin Korrespondentin bleiben.

„Ich freue mich, ankündigen zu können, dass Deborah Roberts zur Co-Moderatorin vonaufsteigen wird, nachdem sie vor einem Jahr zur mitwirkenden Moderatorin der Sendung aufgestiegen ist“, teilte ABC News-Chefin Kim Godwin mit. Deborah Roberts wird David Muir als Co-Moderatorin zur Seite stehen und weiterhin als leitende Korrespondentin für nationale Angelegenheiten über alle Programme und Plattformen berichten.Deborah berichtet seit 1995 für «20/20» und berichtet über alles, von Profilen politischer Persönlichkeiten bis hin zu den schockierendsten Kriminalfällen, die die Nation bewegen. Sie ist eine erfahrene Enthüllungsjournalistin, die oft quer durch das Land reist, um knallharte Interviews zu führen und die Zuschauer mit relevanten, aufschlussreichen Informationen zu versorgen. Deborah ist eine einfühlsame Reporterin, die jeder Geschichte Menschlichkeit verleiht.Deborah wurde 1995 von ihrer Mentorin, Barbara Walters, zu ABC News geholt. Seitdem hat sie für «Nightline», «Good Morning America» und «World News Tonight with David Muir» berichtet sowie als Ersatzmoderatorin für «Good Morning America» und Gastmoderatorin bei «The View» gearbeitet. Im Laufe ihrer legendären Karriere hat Deborah einen Peabody Award für das «20/20»-Special "Say Her Name: Breonna Taylor", wurde 2023 in die Broadcasting and Cable Hall of Fame aufgenommen und erhielt mehrere Emmy Awards für ihre nationale und internationale Berichterstattung über Weltereignisse, darunter die AIDS-Krise in Afrika und die Müttersterblichkeit in Bangladesch.