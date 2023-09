Krimi-Wiederholung weit vor DFB-Pokal

Quotennews

Auch wenn das ZDF auf eine alte Folge setzte, kam die Partie SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig im Ersten nicht annähernd dagegen an.



Vor fast zehn Jahren begegneten sich der SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig zum letzten Mal. Die Drittligapartei entschied Leipzig damals mit 1:0 für sich. Der damals 19-jährige Joshua Kimmich spielte seine erste Saison bei RB. Inzwischen ist RB Leipzig fester Bestandteil der ersten Bundesliga, während Wehen nun immerhin den Aufstieg in die 2. Liga aufstieg. Gestern standen sich die beiden Teams nun erneut gegenüber, diesmal im Rahmen des DFB-Pokals. Leipzig entschied die Partie mit 2:3 für sich.Das Erste übertrug ab 20.15 Uhr und sendete zunächst aus dem. Für den Vorbericht fanden sich 2,56 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm ein, was zu soliden 11,3 Prozent Marktanteil führte. Die 0,55 Millionen Jüngeren kamen zumindest auf starke 11,2 Prozent. Mit dem Anpfiff wuchs die Reichweite schließlich auf 3,40 Millionen Menschen. Die Quote kletterte auf hohe 15,5 Prozent. Bei den 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden herausragende 13,9 Prozent eingefahren. Doch hier musste man sich hinter «TV total» einordnen.ZDF setzte auf eine Wiederholung des Krimisaus dem Jahr 2021, hatte jedoch keinerlei Schwierigkeiten an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Gegenüber den 8,15 Millionen Neugierigen vor knapp zwei Jahren saßen nun nur 5,39 Millionen vor dem Bildschirm, was jedoch mit Leichtigkeit für den Tagessieg reichte. Das ZDF wurde mit starken 22,3 Prozent Marktanteil belohnt. Nicht Mithalten konnte man jedoch in der jüngeren Gruppe, wo 0,23 Millionen Zusehende bei mageren 4,2 Prozent Marktanteil hängenblieben.