Late-Night-Shows kehren zurück

US-Fernsehen

«The Tonight Show» und «Late Night» gehen bereits am Montag wieder auf Sendung.

Der Fernsehsender NBC teilte als erstes Medienhaus mit, dass seine eigenproduzierten Late-Night-Shows zurückkehren werden., werktags um 23.35 Uhr, und, werktags um 00.35 Uhr, kehren bereits am Montag, den 2. Oktober 2023, mit neuen Episoden zurück.Die Episoden werden am nächsten Tag bei Peacock ausgestrahlt. Beide Shows hatten ihre Produktion pausiert, als der WGA-Streik am 2. Mai ausgerufen wurde. Hinter beiden Projekten steht der erfolgreiche Produzent Lorne Michaels. Die Jimmy-Fallon-Show stellt er zusammen mit Chris Miller und Gerard Bradhord her, die Meyers-Sendung entsteht mit Mike Showmaker.des Pay-TV-Senders HBO wird am Sonntagabend auf Sendung gehen. Bereits vor einigen Tagen wollten Bill Maher ohne Skript bei HBO erscheinen. Noch unklar sind die Rückkehr-Daten für Jimmy Kimmel (ABC) und Stephen Colbert (CBS) und der «Late Late Show»-Ersatz. Seit Sommer laufen Reruns mit James Corden, der die Sendung Ende April verlassen hatte.