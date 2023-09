SAG-AFTRA und Studios wollen am Montag verhandeln

Vermischtes

Nachdem die Drehbuchautoren einen Deal erreicht haben, wollen auch die Schauspieler davon profitieren.

Am kommenden Montag, den 2. Oktober, wollen die Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA und der Verband der Hollywood-Studios AMPTP erneut Verhandlungen aufnehmen. Nachdem bereits am vergangenen Wochenende einen Durchbruch bei der Drehbuchautoren-Gewerkschaft erreicht wurde, hoffen die Verantwortlichen der Schauspieler-Gilde, dass man eine Zusammenarbeit findet.„Die SAG-AFTRA und die AMPTP treffen sich am Montag, den 2. Oktober, zu Verhandlungen, an denen mehrere Führungskräfte von AMPTP-Mitgliedsunternehmen teilnehmen werden. Im Verlauf der Verhandlungen werden wir Sie direkt über alle wesentlichen Neuigkeiten informieren. Wir sind dankbar für die unglaubliche Solidarität und Unterstützung, die Sie alle in den letzten 76 Tagen des Streiks gezeigt haben. Wir fordern Sie auf, sich weiterhin jeden Tag in großer Zahl und in großer Stärke an den Streikposten zu beteiligen!“, teilte die Schauspiel-Gewerkschaft mit."Nach fünf Verhandlungsrunden ist es mehr als deutlich geworden, dass die Videospielunternehmen nicht bereit sind, sich in den entscheidenden Fragen sinnvoll zu engagieren: durch Inflation unterbotene Löhne, unregulierter Einsatz von KI und Sicherheit", so SAG-AFTRA-Verhandlungsführer Duncan Crabtree-Ireland über den neuen Kampf.