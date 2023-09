«True Detective» startet Mitte Januar 2024

US-Fernsehen

Jodie Foster und Kali Reis werden die Hauptrollen in der neuen Staffel übernehmen.

Die sechsteilige HBO-Original-Dramaseriemit der Oscar-Preisträgerin und Emmy-nominierten Jodie Foster und Kali Reis in den Hauptrollen startet am Sonntag, 14. Januar um 21:00 Uhr auf HBO und wird als Stream auf Max verfügbar sein. Issa López fungiert als Showrunnerin, Autorin und Regisseurin für alle Episoden. Casey Bloys, Vorsitzender und CEO von HBO & Max Content, stellte auf der Code Conference den zweiten Teaser vor.Als die lange Winternacht in Ennis, Alaska, hereinbricht, verschwinden die acht Männer, die die arktische Forschungsstation Tsalal betreiben, spurlos. Um den Fall zu lösen, müssen sich die Detectives Liz Danvers (Foster) und Evangeline Navarro (Reis) der Dunkelheit stellen, die sie selbst in sich tragen, und die verhängnisvollen Wahrheiten ergründen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen.Neben Jodie Foster und Kali Reis sind Finn Bennett, Fiona Shaw an Bord. Es ist Christopher Eccleston, Isabella Star LaBlanc und John Hawkes zu sehen. Showrunner, Autorin, Regisseurin, ausführende Produzentin ist Issa López. Zu den Produzenten gehören Mari Jo Winkler, Barry Jenkins, Adele Romanski und Mark Ceryak für die Firma Pastel, Chris Mundy, Alan Page Arriaga, Steve Golin, Richard Brown, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga und Nic Pizzolatto.