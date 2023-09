«Alice in Borderland» wird fortgesetzt

International

Obwohl der Anime-Comic nach zwei Staffeln endete, wird es weitere Folgen geben.

You may draw another card. Alice in Borderland will return for Season 3! pic.twitter.com/7nftpDq632 — Netflix (@netflix) September 27, 2023

Der Streamingdienst Netflix hat überraschend die Verlängerung der vollendeten Fernsehserieangekündigt. Mit Kento Yamazaki und Tao Tsuchiya, die in Staffel drei ihre Rollen als Arisu und Usagi wieder aufnehmen, können sich die Fans darauf freuen, die Entwicklung ihrer Charaktere in der immer gefährlichen Landschaft von Borderland zu erleben. Shinsuke Sato wird auch weiterhin Regie führen und dafür sorgen, dass die Serie ihre charakteristische Intensität und filmische Exzellenz beibehält.«Alice in Borderland» basiert auf der gleichnamigen Manga-Serie von Haro Aso und erzählt die Geschichte von Arisu, der in ein Paralleluniversum transportiert wird, in dem er Spiele spielen und gewinnen muss, um am Leben zu bleiben. Die Spiele sind in vier Kategorien unterteilt, die durch Farben auf einem Spielkartensatz dargestellt werden.Als die erste Staffel im Dezember 2020 ins Netz gestellt wurde, erreichte sie in mehr als 70 Ländern die Top10 und wurde zu einer weltweiten Sensation. „Die finale Auflösung dieses Geheimnisses ist überraschend, aber wenig beruhigend. Denn eigentlich waren 14 der 16 Episoden praktisch Füllmaterial und das ist eigentlich recht enttäuschend“, urteilte Quotenmeter über die zweite Staffel.