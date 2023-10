Disney+ präsentiert «All the Same or Not»-Trailer

International

Der Streamingdienst hat eine Vorschau für die nächste Staffel publiziert, die jetzt online ist.

Carol und ihre Freundinnen Beta, Trix, Pri und Amanda bereiten sich auf ein neues Jahr voller Schule, Strand und Spaß in ihrem geliebten Rio de Janeiro vor.(Portugiesisch: «Tudo Igual... SQN!») ist eine brasilianische Comedy-Drama-Fernsehserie für Kinder und Jugendliche, die von Cinefilm für Disney+ produziert wird.Die Serie basiert auf dem Jugendbuchroman „Na porta ao lado“ der brasilianischen Schriftstellerin Luly Trigo. In Brasilien und Portugal wurde die zehnteilige erste Staffel der Serie am 25. Mai 2022 auf Disney+ veröffentlicht. In den Vereinigten Staaten feierte die Serie am 20. Juli 2022 Premiere, nun wurde die zweite Staffel veröffentlicht.Die 16-jährige Carol macht eine Phase großer Veränderungen in ihrem Leben durch. Einerseits muss Carol mit der Heirat ihrer Mutter mit ihrem neuen Freund und der bevorstehenden Beziehung mit ihrem zukünftigen Stiefbruder fertig werden. Andererseits beginnt ein neues Schuljahr in der High School, in dem Carol ihre erste richtige Beziehung beginnt und mit ihren langjährigen Freunden verschiedene Situationen erlebt, die auch ihre Freundschaft auf die Probe stellen. Carol stellt sich den typischen Herausforderungen des Teenagerdaseins und erlebt Gefühle, die sie in dieser Form noch nie gefühlt hat und lernt, dass der erste Schritt zum Glück darin besteht, sich selbst zu kennen und auch die eigenen Gefühle zu respektieren, auch wenn man auf dem Weg dorthin den einen oder anderen Fehler macht.