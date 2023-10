Johannes Pollmann: Dieser Antagonismus ist natürlich das Salz in der Suppe des Workplaces

Interview

Der Produzent von Produzent «Hotel Mondial», Pollmann, erzählt von den neuen Geschichten, die das ZDF am Mittwoch ausstrahlt.

Das «Hotel Mondial» ist eine horizontal erzählte Workplacedramedy um die bunte Welt eines eleganten 4-Sterne-Hotels in Schwerin, die wir aus der Perspektive der Mitarbeiter erzählen. In jeder Folge erlebt die Zuschauerschaft in emotionalen, heiteren, manchmal skurrilen Geschichten einen Blick hinter die Kulissen. Es sind temporeiche Erzählungen der spannungsvollen Begegnung von Gast und Personal, dem Überlebenskampf des Hotels und das private Auf und Ab im Leben der Mitarbeiter.Der Mittwoch um 19:25 Uhr ist beim ZDF traditionell der quotensensibelste Sendeplatz im Vorabend. Nachdem «Hotel Mondial» zu Beginn außerordentlich vielversprechend und deutlich über dem Quotendurchschnitt des Sendeplatzes gestartet war, lag es am Ende im Gesamtmarktanteil voll auf Sendeplatzdurchschnitt. Mehr Resonanz hatten wir bei den Jungen erhofft, da Machart und Genre unseres Erachtens für ein nicht typisches Vorabendpublikum interessant sein könnte. Diese Potenziale zu erschließen ist erfahrungsgemäß an einem derart stark gewohnheitsgeprägten Programmumfeld allerdings eher ein Langstreckenrennen. Sehr vielversprechend und unsere Einschätzung bestätigend war allerdings die Resonanz in der ZDF-Mediathek, wo wir das zweitstärkste Exit-Primetime-Programm waren.Wir drehen, wie üblich, in separaten Studio- und Außendrehpensen. Insofern ist das kein Problem.Dieser Antagonismus ist natürlich das Salz in der Suppe des Workplaces. Insofern soll und wird es dazu nie dauerhaft kommen können. Und tatsächlich ist das Vertrauen zwischen Belegschaft und Chefin am Ende der ersten Staffel auf dem absoluten Tiefpunkt, gerade weil zwischenzeitlich Momente der Annäherung tiefer in die Seele der Eva de Vries, so Gesines Rollenname in unserer Serie, haben blicken lassen. Zu Beginn der zweiten Staffel ist das Team sich einig von ihr hinterrücks verraten worden zu sein. Eva traut sich dennoch zurückzukehren, mit der heimlichen Agenda gegen den Fremdinvestor anzutreten, der aus dem Hotel ein Billigcasino machen will. Ob es ihr gelingt das Vertrauen des Teams zurückzugewinnen und das Mondial zu retten, ist der spannende Stoff unserer neuen Folgen, den ich nicht zu verpassen dringend empfehlen würde.Die Gründe sind ein Spiegel der Profitorientierung der hochkonzentrierten, sehr wettbewerbsintensiven Hotelbranche. Das «Hotel Mondial» erzählen wir als Teil eines großen, internationalen Hotelkonzerns. Die Verkaufs-Entscheidung folgt trotz erfolgreicher Arbeit Evas mit ihrem Team, dessen übergeordneten strategischen Zielen. Entsprechend ohnmächtig und geschockt reagieren alle.Warten Sie's ab.Nein, tatsächlich wüsste ich keine vergleichbare Hotelserie. Hotelgeschichten sind traditionell oft dynastisch und vor allem als reinrassige Dramen angelegt. Hier versuchen wir andere Wege zu gehen. Eine komödiantisch leicht überhöhte Erzählweise sind bei uns formatgebend. Sowohl in Personal-POV wie Tonalität unserer Geschichten glauben wir damit tatsächlich eine neue Farbe gesetzt zu haben, so wie es der Sender sich gewünscht hatte.Das «Hotel Mondial» lebt sehr wesentlich von der Spielfreude der Schauspieler. Wir sind sehr stolz auf unseren Ensemble-Cast aber auch die Episodenbesetzungen. Unter anderem dabei sein werden Götz Otto, Tina Ruland, Jürgen Heinrich, Katja Weitzenböck und wieder Jochen Horst (alle direkt Folgen-übergreifend)Nein, noch gibt es dafür keine Zusage. Allerdings sind weitere Bücher schon in Arbeit.Natürlich die auf erkennbarer Jobzufriedenheit basierende Freundlichkeit des Personals!