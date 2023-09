VOD-Charts

Ganz oben in der Liste finden sich drei Comedy-Formate ein.

Laut den Marktforschern von Goldmedia verpassten in dieser Woche die dominierenden Streamingtitel des zurückliegenden Monats «One Piece» und «The Blacklist» die Top10, nachdem die beiden in der Vorwoche noch fast acht beziehungsweise sieben Millionen Aufrufe generierten. Stattdessen beginnen die VOD-Charts in der 39. Kalenderwoche im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Wolfratshausen. Die Vorabendserie verzeichnete 1,50 Millionen Abrufe und belegte damit den zehnten Platz.1,65 Millionen Mal gestreamt wurde zwischen dem 22. Und 28. September die US-Serie, die sich damit knapp einem deutschen Titel geschlagen geben musste. Auf Platz acht fuhrin den Hafen. Die Sky-Serie startete am vergangenen Samstag in ihre vierte Runde und wurde seitdem 1,71 Millionen Mal angesteuert. Auch die Mockumentary-Seriemuss sich mit weniger als zwei Millionen Aufrufen begnügen. Die insgesamt elf veröffentlichten Staffeln kamen auf 1,80 Millionen Views.Die nächsten beiden Plätze belegten die beiden Disney-Filmeund, die ihre Ausbeute im Vergleich zur Vorwoche steigerten. Die Meeresbewohnerin, die in der Neuverfilmung von Halle Bailey verkörpert wird, sorgte für 1,93 Millionen Klicks, während der Pixar-Streifen 2,16 Millionen Aufrufe verzeichnete. Auf Platz vier reihte sich derweil ein alter Bekannter der Streaming-Charts ein:wurde 2,40 Millionen Mal geklickt.Auf dem Treppchen waren gleich Comedy-Formate vertreten. Bronze ging an die 2018 beendete FOX-Serie, die mit 2,42 Millionen knapp vor der spanischen Netflix-Reihe landete. Ein Jahr nach «New Girl» gingzu Ende, die CBS-Sitcom ist aber noch immer ein Dauerbrenner. Diesmal reichte es für eine Reichweite von 3,34 Millionen. Rund eine Viertelmillion Abrufe mehr generierte die Netflix-Serie, deren vierte und finale Staffel am 21. September on air ging. In den vergangenen sieben Tagen sorgte die britische Dramedy für 3,58 Millionen Aufrufe.