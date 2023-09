BR kündigt TV-Duell zwischen Söder und Hartmann an

TV-News

Recht kurzfristig wird der Bayerische Rundfunk ein TV-Duell zwischen Ministerpräsident Markus Söder und dem Oppositionsführer Ludgwig Hartmann von den Grünen zeigen.

Am 8. Oktober sind Landtagswahlen in Bayern, bei denen CSU-Mann Markus Söder seine Wiederwahl anstrebt. Die Unionspartei liegt in den Umfragen traditionell deutlich vorn, die Frage ist nur, ob es für eine absolute Mehrheit reicht oder ob wieder ein Koalitionspartner gebraucht wird. Um den Wählern ein Entscheidungshilfe beim Kreuzchen-Machen zu geben, hat der Bayerische Rundfunk nun zwei Sondersendungen zu den Landtagswahlen angekündigt.Am 3. Oktober kommt es zu einem TV-Duell zwischen Amtsinhaber Markus Söder und Oppositionsführer und Herausforderer Ludwig Hartmann (B´90/Grüne). Dieses beginnt um 20.15 Uhr im Studio Franken in Nürnberg und ist für eine Dauer von 60 Minuten angesetzt. BR-Chefredakteur Christian Nitsche und Julia Büchler bilden das Moderationsduo an diesem Abend. Anschließend wird die Diskussion in der Nachrichtensendunganalysiert.Auch einen Tag später ist Nitsche im Einsatz, dann an der Seite von Ursula Heller. Die beiden Moderatoren begrüßen am Mittwochabend um 20:15 Uhr gleich vier bayerische Spitzenpolitiker. Für den Vierkampf haben Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Martin Böhm (AfD), Florian von Brunn (SPD) und Martin Hagen (FDP) zugesagt. Die Runde soll 75 Minuten dauern und wird im Anschluss in der Sendung «Kontrovers» analysiert. Zu den Aussagen der Politiker in beiden Sendungen erstellt der BR auch einen Faktencheck.