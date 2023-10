Reality-Experiment «Got to Get Out» in Arbeit

US-Fernsehen

Die neue Sendung wird Hulu von der Firma Wheelhouse beziehen.

Hulu hat(Arbeitstitel) bestellt, ein neues soziales Experiment und eine Wettbewerbsserie von Wheelhouse, in der die Loyalität einer Gruppe von Fremden getestet wird, die um einen großen Geldbetrag kämpfen. «Got to Get Out» wird von Glenn Hugill («Deal or No Deal») entwickelt und von den Spoke Studios von Wheelhouse produziert und wird aus zehn einstündigen Episoden bestehen.In der neuen Serie werden die Teilnehmer zehn Tage lang in einer Villa zusammenleben und um einen Geldpreis kämpfen, der sich mit jeder Sekunde, die sie dort verbringen, um einen Dollar erhöht. Physische und mentale Herausforderungen, die während der gesamten Zeit absolviert werden, bringen Geld in den Topf, wobei insgesamt eine Million Dollar auf dem Spiel steht. Die Teilnehmer können zusammenbleiben und am Ende ihres Aufenthalts einen gleichen Teil des Preisgeldes mitnehmen – oder sie können sich dafür entscheiden, abtrünnig zu werden und zu versuchen, den gesamten Geldtopf für sich selbst zu stehlen.«Got to Get Out» wird für Hulu von den Wheelhouse's Spoke Studios produziert, wobei Brent Montgomery, Ed Simpson, Glenn Hugill, Pam Healey und Liz Fine als ausführende Produzenten fungieren. Charles Wachter wird als ausführender Produzent und Showrunner fungieren.